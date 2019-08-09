Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством

Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв відмовився підписати слідчі документи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

За словами адвоката колишнього президента, Алмазбек Атамбаєв відмовився підписувати повідомлення про підозру, протокол допиту, постанова про порушення клопотання про зміну запобіжного заходу, документ про запобіжний захід.

Також адвокат Сергій Слєсарєв розповів, що у Атамбаєва гарний настрій, він урівноважений і спокійний.

Нагадаємо, екс-президента Киргизії Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення в корупції. За його словами, слідчий Міністерства внутрішніх справ Киргизії пред'явив обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

Зазначимо, екс-президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Вчора він був затриманий загоном спецназу після другого штурму резиденції.

Як наголошується, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.