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"Аталанта" триумфовала в Лиге Европы с разгромом "Байера": немцы впервые в сезоне проиграли

Фото: Адемола Лукман оформил хет-трик против "фармацевтов" (x.com/Atalanta_BC)
Автор: Антон Федорцив

"Аталанта" из итальянского Бергамо уверенно одолела леверкузенский "Байер" в финале Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, финал

"Аталанта" – "Байер" – 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

 

С первых минут бергамаски завладели инициативой. Активный старт от подопечных Джан Пьеро Гасперини был вознагражден быстрым голом. На 12-й минуте Лукман выскочил из-за спины защитника и в касание отправил мяч в угол ворот "фармацевтов".

Вдохновленная взятием ворот "Аталанта" продолжила контролировать ход событий. Леверкузенцы изредка переходили центр поля, а Муссо откровенно скучал в воротах "Богини". А в середине тайма бергамаски удвоили преимущество – Лукман обокрал оппонента и с линии штрафной мастерски уложил в дальний угол.

Два пропущенных мяча заставили "Байер" перейти в наступление большими силами. Однако, до перерыва команда Хаби Алонсо запомнилась разве что полумоментом Гримальдо, не переигравшим Муссо в ближнем бою. Зато "Аталанта" могла довести счет до неприличного – Коварж парировал удар Де Кетеларе.

Во втором тайме сценарий не изменился. Леверкузенцы беззубо выглядели в атаке, а бергамаски ждали возможности подстеречь ошибку обороны "Байера". В конце концов, на 75-й минуте "Аталанта" достигла своего. В контратаке Лукман получил передачу перед штрафной, качнул защитника в пределах площадки и роскошно пробил в девятку.

Следующие 15+ минут превратились в формальность. "Богиня" хладнокровно довела матч до логической победы и завоевала первый евротрофей в истории и второй в клубной летописи после Кубка Италии 1962/63. "Байер" же в предпоследнем поединке сезона потерпел первое поражение в нынешней кампании.

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