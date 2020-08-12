ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Аталанта - ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 12 серпня 2020 09:44
Аталанта - ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "Аталанта" зіграє проти ПСЖ (atalanta.it)
Автор: Вера Олейник

Перша пара, де все вирішиться в одному матчі

Італійська "Аталанта" зіграє проти французького ПСЖ у матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери фаворитом зустрічі вважають парижан.

12 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Для "Аталанти", кольори якої захищає український футболіст Руслан Малиновський, це дебютна кампанія в головному клубному турнірі УЄФА. ПСЖ вперше за чотири роки вдалося нарешті пройти бар'єр 1/8 фіналу.

Шлях до чвертьфіналу

Обидві команди вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ще в березні, до тривалої паузи, викликаної пандемією коронавірусу.

Пост карантинний період

Після відновлення футболу "Аталанта" виграла дев'ять із 13 матчів серії А при трьох нічиїх і одній єдиному ураженні. У підсумку клуб з Бергамо вдруге поспіль посів третє місце в чемпіонаті Італії.

Чемпіонат Франції не дограли, а ПСЖ достроково визнали чемпіоном країни. Крім того, паризький клуб завоював два трофеї - Кубок Франції і Кубок французької ліги.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ПСЖчемпионат ИталииЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся