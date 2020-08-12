Аталанта - ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перша пара, де все вирішиться в одному матчі
Італійська "Аталанта" зіграє проти французького ПСЖ у матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери фаворитом зустрічі вважають парижан.
12 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"
Для "Аталанти", кольори якої захищає український футболіст Руслан Малиновський, це дебютна кампанія в головному клубному турнірі УЄФА. ПСЖ вперше за чотири роки вдалося нарешті пройти бар'єр 1/8 фіналу.
Шлях до чвертьфіналу
Обидві команди вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ще в березні, до тривалої паузи, викликаної пандемією коронавірусу.
Пост карантинний період
Після відновлення футболу "Аталанта" виграла дев'ять із 13 матчів серії А при трьох нічиїх і одній єдиному ураженні. У підсумку клуб з Бергамо вдруге поспіль посів третє місце в чемпіонаті Італії.
Чемпіонат Франції не дограли, а ПСЖ достроково визнали чемпіоном країни. Крім того, паризький клуб завоював два трофеї - Кубок Франції і Кубок французької ліги.