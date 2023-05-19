Атаковали ракетами и дронами: последствия ночных обстрелов Украины

В Воздушных силах сообщили, что Россия выпустила по Украине этой ночью 22 дрона-камикадзе и 6 крылатых ракет. Силы ПВО сбили 16 "Шахедов" и 3 ракеты "Калибр".

Киев

Российские оккупанты пытались атаковать столицу дронами-камикадзе типа Shahed. В Киевской области и Киеве сработала ПВО, а местные жители слышали взрывы.

Позже местные власти сообщили, что атака была в несколько волн, все вражеские цели сбили защитники. Попаданий в столице не зафиксировано.

Кривой Рог

Этой ночью в Кривом Роге Днепропетровской области также слышали взрывы. Военная администрация сообщила, что россияне ударили по промышленному предприятию.

В результате атаки в городе возник пожар, есть разрушение. Две женщины получили ранения. Одна из них в тяжелом состоянии.

Львов

Российская армия этой ночью также атаковала Львов. Мэр города заявил, что россияне выпустили дроны-камикадзе, целью был объект критической инфраструктуры.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что над регионом ночью сбили пять "Шахедов". По его словам, еще один дрон ликвидировали над другой областью на западе Украины.

Напомним, что за май враг уже в десятый раз атакует Украину дронами и ракетами. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что враг не изменил тактику, а, комбинируя средства, пытается рассредоточить нашу ПВО.

По его словам, целями россиян остаются военные и стратегические объекты, критическая инфраструктура, оборонные предприятия, склады и западная техника.

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