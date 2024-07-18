Атаковали пехотой на МТЛБ. ВСУ остановили штурм РФ на Авдеевском направлении

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

Кроме того, ВСУ уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону".

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