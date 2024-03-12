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За атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР, - источники

Фото: за атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР (t.me/glebnikitin_nn)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сегодня, 12 марта, был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.

По словам источников, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области организовало ГУР. 

Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли. 

Атака на НПЗ

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти. 

После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар по нефтеперерабатывающему заводу жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

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