За атакой на НПЗ в Нижегородской области стоит ГУР, - источники

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сегодня, 12 марта, был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.
По словам источников, атаку на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области организовало ГУР.
Более детальных подробностей собеседники издания не раскрыли.
Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.
При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо в установку перегонки нефти.
После такой атаки на территории предприятия возник пожар.
Также на удар по нефтеперерабатывающему заводу жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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