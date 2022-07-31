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Атакували "Іскандерами": ЗСУ розкрили деталі обстрілу росіянами Одеської області

Фото: росіяни випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер" (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни випустили по Одеській області дві ракетами типу "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.

Про це заявили в ОК "Південь", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що від розриву ракет у повітрі по Одеськму району розлетілися так звані теплові ловушки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом.

Наголошуємо, що це досить небезпечна річ, адже має високу температуру горіння та може спричинити масштабні опіки.

Повідомляється, що декілька таких ловушок спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби ліквідують пожежі.

Людей просять у випадку виявлення підозрілих предметів, не намагатися їх підібрати чи наблизитись до них. Слід проінформувати компетентні служби і відійти на безпечну відстань.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Окрім цього, катер підірвався на вибуховому пристрої в дунайському гирлі Бистре.

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Одеса