Атаки по военным объектам в Крыму могут участиться: мнение эксперта

Атаки по военным объектам РФ в Крыму будут учащаться, ведь, чтобы уничтожить врага, нужно максимально ослабить его военный потенциал.

"Мы должны с вами понимать - Крым давно превратился в прифронтовый регион. А это значит, что украинские Силы обороны с целью сокращения военного потенциала оккупантов, ныне дислоцирующихся в Крыму, будут применять все имеющиеся силы и средства - артиллерию, ракеты и дроны-камикадзе", - отметил Селезнев.

Поэтому, по его словам, такие случаи с "хлопками" на разных военных объектах будут становиться все более частыми, ведь враг должен быть уничтожен. А для того, чтобы это произошло скорее, мы должны максимально ослабить его военный потенциал.

"Чем слабее враг, тем удачнее и мощнее будет наше контрнаступление, тем больше мы территории за один раз сможем освободить", - добавил эксперт.