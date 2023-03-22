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Атаки по военным объектам в Крыму могут участиться: мнение эксперта

Фото: атаки по военным объектам в Крыму могут участиться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Атаки по военным объектам РФ в Крыму будут учащаться, ведь, чтобы уничтожить врага, нужно максимально ослабить его военный потенциал.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксначальник прессслужбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Мы должны с вами понимать - Крым давно превратился в прифронтовый регион. А это значит, что украинские Силы обороны с целью сокращения военного потенциала оккупантов, ныне дислоцирующихся в Крыму, будут применять все имеющиеся силы и средства - артиллерию, ракеты и дроны-камикадзе", - отметил Селезнев.

Поэтому, по его словам, такие случаи с "хлопками" на разных военных объектах будут становиться все более частыми, ведь враг должен быть уничтожен. А для того, чтобы это произошло скорее, мы должны максимально ослабить его военный потенциал.

"Чем слабее враг, тем удачнее и мощнее будет наше контрнаступление, тем больше мы территории за один раз сможем освободить", - добавил эксперт.

Напомним, вечером 20 марта в Джанкое прогремело около 10 взрывов. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны, ранее в небе заметили несколько дронов-камикадзе, часть из которых прорвала российскую ПВО. После инцидента в некоторых районах города исчез свет.

О том, какое значение имеет Джанкой в военном плане и можно ли расценивать эти удары как подготовку к освобождению полуострова, читайте в материале РБК-Украина.

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