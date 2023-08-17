Задача Украины - сделать так, чтобы россияне вообще не выводили свои корабли из портов, - Кривонос

То, что Украина развернула морской фронт и активизировала действия на море - мощный шаг, держащий в напряжении российские корабли. Теперь задача - сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов.

"То, что мы активизировали свои действия на море, просто замечательно. Я благодарен мощной команде под руководством генерала Залужного, делающим точечные надрезы по критической инфраструктуре РФ. Для них обеспечение и торговля Черным морем - достаточно критическая, и то, что мы ограничили передвижение их кораблей, в том числе и гражданских, - это очень хорошо", - заявил Кривонос.

По его словам, каждый танкер и сухогруз, приходящий в российские порты, делал РФ сильнее. Но теперь Украина эту силу у РФ отнимает.

"Каждый корабль, выходящий в русское море, теперь постоянно держит себя в напряжении. Нельзя сказать, что на море за каждым поворотом их ждут украинские дроны. Но теперь они начинают видеть то, чего нет, и это тоже играет в пользу украинской армии". Поэтому наша задача - держать в напряжении россиян и уменьшать экономические способности России по обеспечению собственной армии", - подчеркнул Кривонос.

Генерал акцентировал: Украине сейчас следует договариваться с партнерами по поводу вещей, способных повысить нашу способность противостояния на море, и разблокировать наши порты.

"В первую очередь нужно поднимать вопрос о выделении отдельной миссии НАТО по сопровождению конвоем кораблей, действующих на Черном море в интересах Украины. Это значительно улучшило бы ситуацию, и россияне держали бы свои корабли поближе к своим портам. То есть надо просить вещи, которые принесут тактический эффект, а он затем складывается в стратегический результат", - заметил Кривонос.

Он отметил, что россияне уже сейчас держат свои корабли подальше от украинского оружия. Но задача Украины - сделать так, чтобы у них вообще не было желания плавать, и для этого можно также заручиться поддержкой мощных морских государств.

"Мы потопили или усложнили нормальную жизнедеятельность определенных их больших десантных кораблей. Так что мы им по рукам предоставляли, по ногам предоставляли. Теперь наша задача - давать по голове, чтобы вообще не было желания выходить из портов. Для этого время есть. И я надеюсь, что мы и этого сможем добиться", - резюмировал Кривонос.

Напомним, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске.

Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.