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Атаки россиян в Луганской области. Гайдай назвал самые горячие направления

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Если взять три направления: Сватово, Кременная и Белогоровка, то сейчас горячее всего в Белогоровке и в районе Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня в 4 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Но наши Силы обороны это наступление отразили", - говорит Гайдай.

По его словам, такая же ситуация происходила на Кременском направлении, где враг атакует большим количеством личного состава. Впрочем, после боевого столкновения с нашими защитниками, оккупанты отошли назад.

"Что касается Сватовского направления, то сегодня он более стабилен для наших защитников...На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов", - добавляет Гайдай.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области за последнюю неделю вырос.

Также мы писали о том, что российские войска несколько дней подряд активно вели атаки на Кременском направлении, где понесли существенные потери.

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ЛуганскДонбассКременнаяВзрыв в СватовоВойна России против Украины