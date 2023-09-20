Атаки РФ на энергосистему зимой. В ДТЭК назвали три сценария развития событий

"Я думаю, здесь нужно говорить сценарным анализом. Сценарий №1: стреляют - мы сбиваем. Сценарий №2: стреляют - мы сбиваем не все и происходит какой-то вред. В этом случае нужно что-то менять. Для этого нужно наличие резервного оборудования", - сказал Сахарук.

Он рассказал, что в прошлом году энергетики по сути снимали оборудование, которое не использовалось и ставили на место поврежденное.

"Этот ресурс мы использовали в целом по системе. Шесть месяцев мы покупали дополнительное оборудование, производили запасы и определенный запас у нас есть", - отметил исполнительный директор ДТЭК.

Однако он подчеркнул, что можно заменить поврежденное оборудование, если оно небольшое и для этого требуется немного времени.

"Но если это будут тотальные разрушения, то это совсем другая история потому, что времени нужно будет гораздо больше", - добавил Сахарук.

Это, по его словам, третий сценарий развития событий.

"Приведу пример. У нас были станции в прошлом году, куда в один блок прилетели сразу четыре ракеты. И они физически все попали в блок. Конечно, это один из блоков, который восстановить до этой зимы мы не успеем даже если бы хотели. Там просто нужно возможно построить "новый блок" с точки зрения объема работ и того оборудования, которое нужно поставить", - рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Поэтому, как он отметил, если такие крайние сценарии будут происходить, то единственный способ балансировать систему – спросом, то есть выключать потребителей. Но в случае частичных повреждений (первый и второй сценарий) такой необходимости не будет.

"Плюс не забываем, что у нас в этом году есть больший объем импорта. В прошлом году мы не могли заводить 1 и 2 ГВт импорта, который сейчас может технически заходить в страну. И это тоже резерв. Потому как "план Б", если не хватит собственной генерации, будем брать импорт. Хватит ли его? Наверное в пиковые часы, когда будет очень холодно 1 и 2 ГВт тоже будет недостаточно.

Атаки РФ и отключение света зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.