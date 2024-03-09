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Атаки на НПЗ заставили Кремль ввести запрет на экспорт бензина, - британская разведка

Фото: атаки на НПЗ заставили Кремль ввести запрет на экспорт бензина (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам значительно сократили возможности Москвы. Поэтому был введен запрет на экспорт бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

Отмечается, что 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса. Постановление правительства РФ №243 от 29 февраля 2024 года возобновляет экспортное эмбарго, которое действовало с 21 сентября по 17 ноября 2023 года.

"Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей России", - говорится в сводке.

Как считает разведка, эмбарго снизит давление на поставщиков и позволит России отремонтировать заводы. Однако ремонт будет длиться дольше обычного, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

"Правительство России будет особенно чувствительно к росту цен на бензин и другие товары повседневного спроса накануне выборов президента России 15-17 марта", - добавляют в разведке.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

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