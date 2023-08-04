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Атаки дронов. В РФ объяснили взрывы в Новороссийске и оккупированном Крыму

Иллюстративное фото: российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Взрывы в российском городе Новороссийске, а также в оккупированном украинском Крыму в ночь на 4 августа российские власти объясняют отражением атаки беспилотников как надводного, так и самолетного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В заявлениях обе эти атаки приписывают украинской стороне. Также утверждается, что и в Новороссийске, и во временно подконтрольном РФ Крыму все беспилотники якобы были ликвидированы.

Взрывы в Крыму ночью 4 августа

В российском Минобороны уже традиционно заявили о "пресечении попытки" Украины осуществить атаку с использованием дронов. В ведомстве рассказали, что речь идет о БПЛА самолетного типа, которые были нацелены на объекты на полуострове.

Также в заявлении утверждается, якобы силами и средствами ПВО были уничтожены и подавлены 13 дронов: "дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА, еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы". 

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

Ситуация в Новороссийске

По словам губернатора Кондратьева, ночью и утром была осуществлена атака на военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими беспилотниками. Она, рассказал чиновник, была отражена.

"Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников", - написал он.

Также местный губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, и все необходимые специальные службы "работают на месте".

Новость дополняется...

 

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