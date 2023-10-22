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Атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90%, - британская разведка

Фото: атаки на Авдеевку увеличили российские потери на 90% (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Недавнее российское наступление на Авдеевку привело к увеличению потерь россиян на 90%, зафиксированных украинским Минобороны", - говорится в сообщении.

Как отмечает британская разведка, с февраля 2022 года Россия значительно усилила мобилизацию и вербовку наемников. Это основной фактор способности РФ поддерживать войну против Украины.

Разведка считает, что РФ с начала вторжения потеряла от 150 до 190 тысяч солдат убитыми и ранеными, а общая цифра (включая вернувшихся на поле боя раненых) колеблется от 240 до 290 тысяч.

В разведке добавили, что данные не включают раненых и погибших ЧВК "Вагнера".

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Кроме того, после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

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