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Атаками на российские порты Украина сравнила позиции с Россией в борьбе за море, - эксперт

Понедельник 28 августа 2023 18:15
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Атаками на российские порты Украина сравнила позиции с Россией в борьбе за море, - эксперт Фото: атаками на российские порты Украина сравнила позиции с Россией в борьбе за море (kchf.ru)
Автор: Юлия Бойко

Развернув морской фронт и совершив успешные атаки на российские корабли, Украина фактически поставила себя в равную позицию в РФ по борьбе за Черное море, и этот рискованный шаг стал успешным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука.

"Министерство обороны Украины закрывает российские порты Черного моря вместе с оккупированными портами Черного моря, и предупреждает, что судоходство там небезопасно. Этим Украина смогла выйти в равную позицию с Россией в борьбе за судоходство в Черном море. Это рискованный достаточно шаг, ведь даже рискованный достаточно шаг, ведь даже среди европейских наших партнеров есть многие, кто использовал кровавую российскую нефть как альтернативную, и мог критиковать Украину за этот шаг. Но они не стали, потому что это становится токсичным", - пояснил эксперт.

Он также заметил: езрновая сделка помогла России добиться признания своих действий в Черном море, и мир вынужден был с ней считаться. Поэтому даже Международная морская организация ничего не заявляла, хотя формально блокада украинских портов длилась более полутора лет. Именно поэтому, после выхода РФ зерновой сделки, Украина сразу обратилась в ММО.

"Блокада нашей северо-западной части Черного моря длилась полтора года. И мы ничем не отвечали. Международная морская организация молчала, не могла ничего ответить. А вот после российских обстрелов наших портов и после ударов украинских дронов по российскому десантному кораблю в Новороссийске и военном танкере , Международная морская организация проснулась! В ответ на заявление Украины она отреагировала, что наши требования вполне законны и действия вполне законны", - подчеркнул Лакийчук.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске.

Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии.

После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

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