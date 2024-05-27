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Атака на загоризонтную РЛС в России за 1800 км: фото последствий со спутника

Фото: загоризонтная РЛС "Воронеж-М"
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 27 мая разведчики атаковали загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М". Появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на снимках видны, вероятно, следы пожара. При этом качество фото не позволяет оценить степень возможного поражения.

Что известно о загоризонтной РЛС "Воронеж-М"

77Я6 "Воронеж" - семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Семейство состоит из станций метрового ("Воронеж-М", "Воронеж-ВП"), дециметрового ("Воронеж-ДМ") и сантиметрового ("Воронеж-СМ") диапазона волн. Длинноволновые станции обеспечивают высокую дальность обнаружения объектов, коротковолновые позволяют точнее определить параметры цели.

Атака дронов ГУР

В ночь на 27 мая дрон ГУР поразил вражескую загоризонтную РЛС "Воронеж-М". Она расположена в городе Орск Оренбургской области.

Для этого беспилотник преодолел 1800 км, тем самым побив своеобразный рекорд расстояния, которое удалось преодалеть, чтобы достичь вражеской цели. До этого сообщалось, что при атаке на НПЗ в Башкирии дрон преодолел 1500 км.

Напомним, в начале апреля Украина ударила по третьему по величине российскому НПЗ в Татарстане. Тогда дроны атаковали, приодолев 1300 км от линии фронта.

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