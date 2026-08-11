Атака на украинский самолет в Лейпциге: следователи обнаружили доказательства российского следа

Антенна в деле АН-124 в Лейпциге

Следователи обнаружили на дереве небольшую антенну, которая может оказаться очень важной в охоте на диверсантов. Правоохранители теперь предполагают, что ее установили преступники, пишет издание.

Эксперты считают, что она могла усиливать сигнал для наведения беспилотника, начиненного взрывчаткой, в аэропорту.

ДНК на обломках дрона

Органы безопасности надеются получить дополнительные подсказки о преступниках из следов ДНК, найденных на банке, наполненной взрывчаткой.

Другие подозрительные следы ДНК разного качества были обнаружены как на самом дроне, так и вблизи места преступления.

Есть так называемое совпадение следов, которое может быть связано с другим делом, в котором была найдена такая же ДНК. Другой след, очевидно, ведет в Литву.

Модифицированный беспилотник

По данным источников, близких к расследованию, дрон был специально разработанной моделью с дополнительным аккумулятором для продленного полета, пишет Tagesschau.

Также он:

не имел навигационных огней,

был оснащен камерой,

имел подключенный 5G-роутер и две SIM-карты.

Управление через сеть

Федеральное управление криминальной полиции предполагает, что дроном управляли через мобильную сеть, возможно, с большого расстояния.

Техническое оборудование теоретически позволило бы управлять летательным аппаратом из любой точки мира.

Так что обнаружение антенны на дереве вблизи аэропорта свидетельствует о том, что преступники хотели создать самый сильный и беспрепятственный сигнал управления для дрона, пишет издание.

Одноразовые агенты России

Есть дело, которое похоже на атаку на украинский самолет в Лейпциге, пишет издание.

Два года назад сеть завербованных так называемых "одноразовых агентов", работавшая в Литве, Польше и Германии, отправляла взрывные устройства, некоторые авиаперевозками.

По данным следствия, ее могла контролировать российская военная разведка ГРУ. Посылки загорелись в аэропорту Лейпцига, Бирмингеме и Варшаве.

В настоящее время в Польше и Литве находятся под судом несколько человек за серию нападений.

Также известно, что молодой украинец, завербованный для нападений, по-видимому, также путешествовал в ФРГ. Там он мог собирать предметы для российской спецслужбы, которые, вероятно, были использованы для взрыва беспилотника.

Среди них были детали дронов, специальные крепления и жестяные банки.