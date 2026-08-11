RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Атака на украинский самолет в Лейпциге: следователи обнаружили доказательства российского следа

18:48 11.08.2026 Вт
3 мин
Дрон специально готовили и модифицировали для нападения
aimg Елена Бджола
Фото: украинский самолет АН-124 "Руслан" (Gettу Images)

Недалеко от места атаки на украинский Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле следствие обнаружило подозрительную антенну. Также найдены несколько следов ДНК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Антенна в деле АН-124 в Лейпциге

Следователи обнаружили на дереве небольшую антенну, которая может оказаться очень важной в охоте на диверсантов. Правоохранители теперь предполагают, что ее установили преступники, пишет издание.

Эксперты считают, что она могла усиливать сигнал для наведения беспилотника, начиненного взрывчаткой, в аэропорту.

ДНК на обломках дрона

Органы безопасности надеются получить дополнительные подсказки о преступниках из следов ДНК, найденных на банке, наполненной взрывчаткой.

Другие подозрительные следы ДНК разного качества были обнаружены как на самом дроне, так и вблизи места преступления.

Есть так называемое совпадение следов, которое может быть связано с другим делом, в котором была найдена такая же ДНК. Другой след, очевидно, ведет в Литву.

Модифицированный беспилотник

По данным источников, близких к расследованию, дрон был специально разработанной моделью с дополнительным аккумулятором для продленного полета, пишет Tagesschau.

Также он:

  • не имел навигационных огней,
  • был оснащен камерой,
  • имел подключенный 5G-роутер и две SIM-карты.

Управление через сеть

Федеральное управление криминальной полиции предполагает, что дроном управляли через мобильную сеть, возможно, с большого расстояния.

Техническое оборудование теоретически позволило бы управлять летательным аппаратом из любой точки мира.

Так что обнаружение антенны на дереве вблизи аэропорта свидетельствует о том, что преступники хотели создать самый сильный и беспрепятственный сигнал управления для дрона, пишет издание.

Одноразовые агенты России

Есть дело, которое похоже на атаку на украинский самолет в Лейпциге, пишет издание.

Два года назад сеть завербованных так называемых "одноразовых агентов", работавшая в Литве, Польше и Германии, отправляла взрывные устройства, некоторые авиаперевозками.

По данным следствия, ее могла контролировать российская военная разведка ГРУ. Посылки загорелись в аэропорту Лейпцига, Бирмингеме и Варшаве.

В настоящее время в Польше и Литве находятся под судом несколько человек за серию нападений.

Также известно, что молодой украинец, завербованный для нападений, по-видимому, также путешествовал в ФРГ. Там он мог собирать предметы для российской спецслужбы, которые, вероятно, были использованы для взрыва беспилотника.

Среди них были детали дронов, специальные крепления и жестяные банки.

Ранее РБК-Украина писало, что разведка США связала с Россией инцидент в аэропорту Лейпциг-Галле в ФРГ. Тогда у украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой.

Кроме того, в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном возле АН-124 в аэропорту Лейпцига. Продолжаются поиски обломков возможного второго беспилотника.

Также немецкие следователи проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном, который нашли у украинского самолета "Антонов" в аэропорту Лейпцига.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаАэропортДрони