Атака на Татарстан: в ООН осудили удар, назвав завод "гражданской инфраструктурой"

"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", - сказал он.

Атака на завод по производству "шахедов" в Татарстане

2 апреля российские СМИ сообщили, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Якобы, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждалось, что есть пострадавшие. Позже РБК-Украина стало известно, что целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод по сборке "Шахедов". Это была операция ГУР.

Напомним, в последние недели украинские силы оборроны успешно атакуют нефтеперерабатывющие заводы в России. Так, издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.