RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях

Фото: Украину атакуют "Шахеды" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине зафиксирована атака "Шахедов". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Воздушные силы сообщили об полете "Шахедов" с Днепропетровской области курсом на Запорожье.

"Внимание! "Шахеды" с Днепропетровской области курсом на Запорожье", - сообщили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы подтвердили угрозу для двух областей Украины.

"Пара новых мопедов залетела. Угроза для Запорожской, Днепропетровской области", - сообщают на мониторинговых каналах.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News