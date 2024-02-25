Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях

В Украине зафиксирована атака "Шахедов". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.
Воздушные силы сообщили об полете "Шахедов" с Днепропетровской области курсом на Запорожье.
"Внимание! "Шахеды" с Днепропетровской области курсом на Запорожье", - сообщили в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы подтвердили угрозу для двух областей Украины.
"Пара новых мопедов залетела. Угроза для Запорожской, Днепропетровской области", - сообщают на мониторинговых каналах.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.