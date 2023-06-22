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Атака "Шахедов" на Одесскую область: ПВО сбила три дрона, но есть и попадание

Фото: силі ПВО уничтожили три "Шахеда" в Одесской области (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Россияне ночью атаковали Одесскую область с использованием "Шахедов". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели, но есть и попадание.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.

"Есть в Одесской области сбитие трех "Шахедов", есть, к сожалению, и попадание. Уточняем обстановку. Потерь людей нет, критического попадания тоже нет", - отметила спикер ОК "Юг".

Удары оккупантов по Одессе

В посление недели россияне особенно интенсивно обстреливают Одессу и область, применяя различного типа ракеты и дроны-камикадзе.

Так, ночью 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей. От российского обстрела погибли 4 человека, еще 7 получили ранения.

Кроме того, в центре Одессы поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

19 июня оккупанты также нанесли удар по региону, силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

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