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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 2 сентября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Это связано с фиксацией в небе над регионом вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

В администрации проинформировали о работе ПВО в области в 02:51.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении ОВА.

Кроме того, жители региона призвали находиться в укрытиях, и соблюдать информ-тишину.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в ОВА.

Ночная дроновая атака

Напомним, вечером 1 сентября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Поэтому в нескольких областях Украины была объявлена ​​тревога.

Около полуночи в Кривом Роге Днепропетровской области был слышен взрыв. Перед тем в сторону города двигались "Шахеды".

Кроме того, около часа ночи в Харькове прозвучали взрывы, и стало известно о двух "прилетах" из-за удара дронов-камикадзе в Киевском и Слободском районах города. Местные власти также сообщили, что данных о пострадавших нет.

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Киевская областьПВОАтака дронов