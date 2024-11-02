Атака "Шахедов" на Киев: появилось фото пожара дома и уточнены последствия

Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуируют жильцов дома.

В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.

Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)

Обновлено 7:25

Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 7:29

Ликвидирован пожар в доме, который возник из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

На 16-м этаже зафиксировано частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.

На месте работает 9 единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.