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Атака "Шахедов" на Киев: появилось фото пожара дома и уточнены последствия

Фото: в столице из-за атаки дронов горит жилой дом (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В результате атаки беспилотников, в Киеве загорелись два верхних этажа 16-этажного дома. Проводится эвакуация жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что в Святошинском районе города в результате атаки беспилотников произошло возгорание на площади 50 м2 и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуируют жильцов дома.

В результате инцидента пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.

 

Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)

 

Обновлено 7:25

Зафиксировано падение обломков также в Днепровском районе. В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено 7:29

Ликвидирован пожар в доме, который возник из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

На 16-м этаже зафиксировано частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, пострадал один человек.

На месте работает 9 единиц техники и 40 спасателей ГСЧС.

 
Фото: ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram) и КГВА (t.me/VA_Kyiv)
 

Обновлено 7:45

В Днепровском районе пожарные оперативно ликвидировали задымление, которое произошло на балконе одной из квартир в результате бытовых причин. Пострадавших нет.

Обновлено 7:53

Количество пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА, возросло до двух.

Одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте.

Ночная атака дронами

Напомним, ночью 2 ноября россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед".

Позже в двух районах Киева произошло падение обломков дронов. В жилом доме вспыхнул пожар.

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