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Атака "шахедов" на Киев: появились обновленные данные по жертвам и раненым

Фото: появились обновленные данные по жертвам и раненым из-за атаки Киева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 17 октября, под завалами дома в Киеве обнаружили тело еще одного погибшего после атаки дронами-камикадзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Киев. По состоянию на данный момент спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли", - рассказал он.

По словам Тимошенко, ликвидация последствий обстрела в столице продолжается.

Обновлено 12.44. Количество погибших в результате атаки Киева выросло до 3 человек.

"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. ¦Спасены 19 человек. Работы продолжаются", - констатировал Тимошенко.

Как сообщалось ранее, в результате сегодняшнего удара дронов-камикадзе по многоэтажке в Киеве погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов дома.

Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

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Киев