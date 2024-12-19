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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу, работает ПВО

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 19 декабря была объявлена воздушная тревога. Причиной стала фиксация движения дрона-камикадзе противника в сторону столицы. На подступах к городу идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена зазвучала в Киеве примерно в 00:53.

Жителей столицы призвали срочно направляться в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, в КГВА распространили сообщение Воздушных сил о движении "Шахеда" мимо Броваров в направлении Киева.

Обновлено: работа ПВО в столице

Около 01:12 начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что на подступах к Киеву работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – проинформировал чиновник.

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram рассказал о работе ПВО в городе.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал городской голова.

Атака "Шахедов"

Отметим, что в Киевской области также продолжается работа ПВО через российские беспилотники.

Так, в Киевской областной военной администрации (ОВА) рассказали около 00:50 об отражении воздушной атаки в регионе, и призвали соблюдать правила информ-тишины, и просили не покидать укрытий.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов