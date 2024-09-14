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Атака "Шахедов": в Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 14 сентября были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В Киеве работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Киевский городской голова в своем Telegram.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе "Шадедов" для столицы.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА!" - рассказали военные.

Между тем в районе города Киев было слышно несколько взрывов.

Отметим, что в Киевской городской военной администрации также призвали жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена ​​из-за дронов-камикадзе противника.

Работа ПВО в Киевской области

Кроме того, в Киевской областной военной администрации (КОВА) проинформировали о боевой работе защитников неба в регионе. Она тоже связана с вражескими беспилотниками.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в объявлении КОВА.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что 13 сентября вечером был зафиксирован запуск российскими оккупантами нескольких групп "Шахедов" в сторону Украины. Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство с северного направления.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе.

Кроме того, в акватории Черного моря были зафиксированы несколько российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр". Украинские военные предупреждали об угрозе ракетных атаки со стороны врага.

Добавим, про работу ППО заявлялось и на юге Украины из-за "Шахедов", а в районе Одессы прозвучали взрывы.

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КиевВзрывыАтака дронов