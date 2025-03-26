Атака "Шахедов": в Черкассах были слышны взрывы

Военные в 04:03 предупредили жителей Черкасс о движении БПЛА противника в направлении города.

Перед этим, около трех ночи, в Воздушных силах информировали о фиксации нескольких групп вражеских беспилотников в Черкасской области, которые постоянно меняли курс.

В черкасских Telegram-каналах писали о серии взрывов этой ночью, которые были слышны на фоне дроновой атаки. Также в сети сообщали о работе ПВО в регионе.

В мониторинговых группах была информация, что российские беспилотники были замечены в Уманском районе, сообщалось о движении воздушных целей на Чигирин, Смелу, Мельников, Золотоношу, Приднепровское, и о фиксации "Шахедов" возле Черкасс.

Между тем местные власти не сообщали о возможных последствиях вражеской воздушной атаки как в городе Черкассы, так и в области.

Российская дроновая атака

Напомним, вечером 25 марта в Воздушных силах сообщили, что враг снова запустил в сторону Украины ударные беспилотники. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны с разных направлений.

Из-за угрозы дроновых атак в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно, что поздно вечером во вторник российские захватчики нанесли массированный удар "Шахедами" по Кривому Рогу. В результате атаки в городе были значительные разрушения.