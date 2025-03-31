Атака РФ по Запорожской области: количество пострадавших возросло

Что известно об обстреле Запорожской области

Около 17:51 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Глава ОВА проинформировал, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб.

После этого, менее чем через час стало известно, что россияне нанесли пять ударов КАБами по одной из общин области. Впоследствии Федоров показал фото и сообщил, что враг ударил по гражданским объектам, в частности, разрушил и повредил жилые дома, а также учреждения социальной сферы.

По состоянию на 21:10 было известно, что в результате обстрела ранения получили три человека (сейчас уже пятеро), и один человек - погиб.

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