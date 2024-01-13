ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака РФ на Украину. Военные показали, как сбивали ракеты на юге

Украина, Суббота 13 января 2024 17:57
UA EN RU
Атака РФ на Украину. Военные показали, как сбивали ракеты на юге Фото: в Николаевской области были обезврежены 2 крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 января, на территории Николаевской области были обезврежены 2 вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"Утром 13 января 2024 года в Николаевской области подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины уничтожено 2 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55", - сообщили в ПС.

Кроме этого военные сообщили о 2 противорадиолокационных ракетах Х-31П, которые враг направил по Николаевщине. В Воздушных силах сообщили, что эти ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

На видео можно увидеть сбивание крылатой ракеты с ПЗРК воином мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Атака на Украину 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Также на фоне российской атаки Польша поднимала самолеты в небо. Нарушения воздушного пространства не были зафиксированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту