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Атака РФ на Полтаву: враг бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам

Фото: российская сторона продолжает врать о своих устремлениях к миру (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 27 марта, российские оккупанты массированно атаковали дронами Полтаву. Враг намеренно бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление - применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Россия продолжает врать о своих устремлениях к миру, и умышленно продолжает нападать на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.

"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо", - резюмировал Генштаб.

Обстрел Полтавы 27 марта

Напомним, что вчера поздно вечером, начальник Полтавской ОГА Владимир Когута и местные СМИ информировали, что в Полтаве раздались звуки взрывов. По состоянию на 22:47 уже было известно о попадании вражеских беспилотников.

Также местные жители информировали, что после взрывов в части города исчез свет. Впоследствии Когута сообщал, что электроснабжение постепенно восстанавливается.

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