Атака РФ на Полтаву: повреждено здание железнодорожного вокзала и вагоны

Атака на Украину

В ночь на 29 июня Россия осуществила комбинированную атаку по Украине за все время полномасштабной войны всего было выпущено 537 воздушных целей.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 249 из них, еще 226 потеряны по месту падения или обломков.

Под ударом оказались почти все области страны. Россияне атаковали Львовскую, Ивано-Франковскую, Николаевскую, Запорожскую и Полтавскую области. Во Львовской - целью стала критическая инфраструктура, а в Ивано-Франковской зафиксирован раненый.

В Полтавской области, кроме повреждений вокзала в областном центре, российские дроны также попали по одному из предприятий в Кременчугском районе. Как сообщил глава ОВА Владимир Когут, в результате атаки возник пожар.

Во время отражения вражеской атаки погиб пилот Воздушных сил Максим Устименко, который должен был проходить подготовку на истребителях F-16.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

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