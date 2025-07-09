Атака РФ на Киевскую область: ранена женщина, ее госпитализируют

"К сожалению в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу", - написал он.

Также глава ОВА уточнил, что предварительный диагноз - закрытый перелом грудной клетки. Сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам Калашника, более подробная информация будет позже.

"Враг продолжает массированную атаку БпЛА на мирные населенные пункты Киевщины. Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - резюмировал начальник ОВА.