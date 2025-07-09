Атака РФ на Киевскую область: ранена женщина, ее госпитализируют

Российские оккупанты в ночь на 9 июля, атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки в одном из районов ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашника.
"К сожалению в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Сейчас ее госпитализируют в местную больницу", - написал он.
Также глава ОВА уточнил, что предварительный диагноз - закрытый перелом грудной клетки. Сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам Калашника, более подробная информация будет позже.
"Враг продолжает массированную атаку БпЛА на мирные населенные пункты Киевщины. Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - резюмировал начальник ОВА.
Отметим, что враг регулярно запускает в направлении Киевской области дроны. Атаки происходят практически каждый день.
Например, в ночь на 5 июля, в результате вражеской атаки фиксировались последствия в Бориспольском районе. В частности, были повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля.
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