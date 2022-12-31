RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака Николаевской области. ОВА анонсировала компенсацию для пострадавших

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заявил, что все жители Николаевской области, пострадавшие от сегодняшней ракетной атаки россиян, получат компенсацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

Ким рассказал, что он уже дал поручение оказать разовую помощь всем, кому в Николаевской области оккупант испортил Новый год.

Он также призвал жителей делать подтверждающие снимки для дальнейшего получения компенсации.

"Помощь не будет компенсацией материально, а больше моральной компенсацией. Чем можем...", - написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевНиколаевская областьНиколаевская ОГАВиталий Ким