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Атака на Крымский мост: появились спутниковые снимки

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Понедельник 17 июля 2023 20:24
Атака на Крымский мост: появились спутниковые снимки Фото: появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Крымский мост сегодня, 17 июля, снова был поврежден в результате атаки. Появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера в Twitter.

На снимках можно заметить последствия повреждений Крымского моста.

Фото: спутниковые снимки поврежденного Крымского моста (twitter.com/ChristopherJM)

Атака на Крымский мост

Напомним, сегодня, 17 июля, ночью на Крымском мосту прогремели взрывы. Один из пролетом в сторону Тамани был разрушен, а пролет в сторону Керчи - поврежден.

Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что эти взрывы были результатом спецоперации СБУ и Военно-морских сил. Мост атаковали при помощи надводных дронов.

В СБУ на этом фоне напомнили, что нормы международного права и правила ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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