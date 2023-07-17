Атака на Крымский мост: появились спутниковые снимки
Крымский мост сегодня, 17 июля, снова был поврежден в результате атаки. Появились спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера в Twitter.
На снимках можно заметить последствия повреждений Крымского моста.
Фото: спутниковые снимки поврежденного Крымского моста (twitter.com/ChristopherJM)
Атака на Крымский мост
Напомним, сегодня, 17 июля, ночью на Крымском мосту прогремели взрывы. Один из пролетом в сторону Тамани был разрушен, а пролет в сторону Керчи - поврежден.
Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что эти взрывы были результатом спецоперации СБУ и Военно-морских сил. Мост атаковали при помощи надводных дронов.
В СБУ на этом фоне напомнили, что нормы международного права и правила ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.
Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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