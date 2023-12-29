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Атака на Киев: известно о 5 пострадавших, повреждена станция метро "Лукьяновская"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время массированной атаки на Киев утром 29 декабря взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Станция работает как укрытие. Поезда преследуют станцию без остановки", - написал он.

Кроме того, известно о 5 пострадавших в столице. "В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих - в Шевченковском", - сообщил Кличко.

Последствия удара

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе предварительно - повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

"В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется", - говорится в сообщении.

Также в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе - повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания, рассказали в КМВА.

Удар по Украине

Напомним, российские войска утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине по стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также раздались взрывы в Киеве и Днепре.

В Киеве после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил об интенсивной работе ПВО.

О том, что известно о последствиях удара, читайте в материале РБК-Украина .

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