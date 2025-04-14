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Атака на Киев: россияне дроном уничтожили склад фармацевтической компании

Фото: россияне дроном уничтожили склад фармацевтической компании
Автор: Александр Мороз

Россияне 12 апреля ударом дрона-камикадзе уничтожили склад группы фармацевтических компаний КУСУМ (аптечный склад ООО Гледфарм ЛТД) в городе Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что на складе хранились готовые лекарственные средства, действующие фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества для производства лекарственных средств, а также новое производственное оборудование. Общий объем убытков оценивается примерно в 1 млрд гривен. К счастью, ни один из сотрудников компании не пострадал.

"Мы искренне благодарны всем государственным структурам и их руководителям, а также партнерам - как в Украине, так и за ее пределами - за поддержку и предложенную помощь в это сложное время. Отдельно хотим выразить благодарность спасателям ГСЧС за профессионализм и мужество", - отметили в компании.

В КУСУМ добавили, что со временем склад будет восстановлен в полном объеме разрушительные удары россиян.

Обстрел РФ по Украине

Поздно вечером, 12 апреля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

В частности, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Киев дронами. Российские войска направили на столицу Украины около 30 беспилотников.

 

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