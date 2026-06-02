Удар по Киеву: уже полдесятка погибших и 65 пострадавших

В Киеве продолжают уточнять последствия ночной атаки. По состоянию на утро подтверждена информация о пяти погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Киева Виталия Кличко в сети Telegram.
Как сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфира телемарафона, число пострадавших достигло примерно 65 человек.
Среди раненых находятся трое детей в возрасте трех, 11 и 17 лет. Около 40 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы. Еще 13 человек, включая двоих детей, получили амбулаторную помощь.
Остальным пострадавшим, а также одному ребенку, медики оказали помощь непосредственно на месте.
Среди пострадавших также есть двое работников энергетической отрасли. После атаки специалистам удалось вернуть электроснабжение для 110 тысяч семей.
В настоящее время аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет еще для 30 тысяч семей Киева, которые остаются без электроснабжения из-за повреждения сетей.
Наиболее серьезные отключения были зафиксированы в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.
Сотрудники ГСЧС продолжают работать на объектах, которые получили наибольшие повреждения. На отдельных локациях продолжается тушение пожаров, на других уже ведутся работы по ликвидации последствий ударов и разбору завалов.
В ходе ночных работ спасателям удалось деблокировать жителя одного из поврежденных домов, который оказался заблокирован в собственной квартире.
После завершения тушения пожаров начнется следующий этап ликвидации последствий.
К работам дополнительно привлекут аварийные службы, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в дома, пригодные для дальнейшего проживания.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом, в результате атаки на столицу 2 июня количество погибших возросло до пяти человек.
Напоминаем, что в ночь и утром 2 июня российские войска выпустили по территории Украины 73 ракеты и 656 ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, среди примененного вооружения было восемь гиперзвуковых ракет "Циркон", что стало рекордным показателем их одновременного использования с начала полномасштабной войны.
В отличие от предыдущих массированных ударов, когда основной целью оставался Киев, на этот раз под атакой оказались сразу несколько регионов, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую и Полтавскую области.