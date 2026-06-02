Удар по Киеву: уже полдесятка погибших и 65 пострадавших

Как сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфира телемарафона, число пострадавших достигло примерно 65 человек.

Среди раненых находятся трое детей в возрасте трех, 11 и 17 лет. Около 40 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы. Еще 13 человек, включая двоих детей, получили амбулаторную помощь.

Остальным пострадавшим, а также одному ребенку, медики оказали помощь непосредственно на месте.

Восстановление электроснабжения

Среди пострадавших также есть двое работников энергетической отрасли. После атаки специалистам удалось вернуть электроснабжение для 110 тысяч семей.

В настоящее время аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет еще для 30 тысяч семей Киева, которые остаются без электроснабжения из-за повреждения сетей.

Наиболее серьезные отключения были зафиксированы в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Спасатели продолжают работу

Сотрудники ГСЧС продолжают работать на объектах, которые получили наибольшие повреждения. На отдельных локациях продолжается тушение пожаров, на других уже ведутся работы по ликвидации последствий ударов и разбору завалов.

В ходе ночных работ спасателям удалось деблокировать жителя одного из поврежденных домов, который оказался заблокирован в собственной квартире.

После завершения тушения пожаров начнется следующий этап ликвидации последствий.

К работам дополнительно привлекут аварийные службы, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в дома, пригодные для дальнейшего проживания.

Что сообщил Кличко

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом, в результате атаки на столицу 2 июня количество погибших возросло до пяти человек.