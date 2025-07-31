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Атака на Киев: 1 августа в столице объявили Днем траура

Фото: место удара россиян по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Киеве объявили 1 августа Днем траура по погибшим в результате ракетного удара россиян утром 31 июля. Российская атака унесла жизни по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все флаги на коммунальных зданиях Киева будут приспущены. То же самое рекомендуется сделать на зданиях, находящихся в государственной и частной формах собственности.

Также в течение 1 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

 

Ракетный удар россиян по Киеву

Напомним, что в Киеве снова возросло количество погибших в результате массированной и комбинированной утренней атаки РФ. Сейчас уже известно об 11 погибших, среди которых один ребенок. Также в столице насчитали 135 пострадавших в результате удара оккупантов

Во время обстрела россиян утром 31 июля сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы. Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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