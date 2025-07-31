Атака на Киев: 1 августа в столице объявили Днем траура

"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что все флаги на коммунальных зданиях Киева будут приспущены. То же самое рекомендуется сделать на зданиях, находящихся в государственной и частной формах собственности.

Также в течение 1 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.