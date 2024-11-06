Атака на Каспийск. РФ должна понимать, что под ударом могут быть не только корабли, - эксперт

Россия на фоне удара по Каспийску должна понять возможности украинских беспилотников. Дроны могут поражать не только корабли, но и, вероятно, цели в воздухе.

"Это говорит о том, что у нас есть дроны, которые могут преодолевать то расстояние. Мы это понимали раньше, они уже прилетали. Сейчас враг должен понимать, что нет такого города на территории РФ, куда мы не можем дотянуться", - сказал эксперт.

Он добавил, что пока Украина может дотянуться до целей в глубине России дронами, которые не могут нести большое количество взрывчатки. Это важно для того, чтобы нанести существенное разрушение.

Гетман напомнил, что Каспийское море - это место пуска ракет с самолетов Ту-95МС. Поэтому россияне должны понимать угрозы.

"Я думаю, что россияне начинают понимать, что атаковать дронами можно не только корабли, а то, что и в воздухе, скорее всего, возможно. Потому что наши дроны уже атакуют дроны россиян. И я думаю, что направить дрон, если он управляется не по инерционной программе, которая прописана внутри него, а управляется извне, то можно его и подкорректировать для попадания в бомбардировщик. Это предположение", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что не утверждает о существовании такой технологии. Но эксперт не исключал, что если дроны могут долететь и поражать цели на воде или земле, то могут поражать цели в воздухе.

"Не факт, что это может работать как мощное средство противовоздушной обороны, как наш Patriot или другие комплексы, которые мы используем, но предположить очень бы хотелось", - добавил Гетьман.