Атака на Харьков: уже известно о более 20 пострадавших, есть жертва

"На данный момент - более 20 пострадавших. Один человек погиб", - рассказал он.

Последствия массированного обстрела Харькова

По данным главы ОВА, около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе.

"Вид ракет устанавливается", - добавил Синегубов.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Атака на Харьков

Рано утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах. В частности, в Харькове прогремели несколько взрывов. Позже стало известно о том, что РФ нанесла 4 удара по центру города. Первоначально сообщалось о 6 пострадавших.