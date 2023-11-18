Атака на энергообъект под Одессой и эффективная работа ПВО под Киевом: последствия обстрела РФ ночью

Обстрел энергетики Одесской области

Несмотря на то, что большинство российских дронов-камикадзе удалось сбить, в Одесской области вражеский БПЛА ударил в объект энергетики, начался пожар. Один человек получил ранения.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - пишет "Думская".

По данным журналистов, повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно обуздали.

На данный момент спасателям уже удалось потушить пожар на энергообъекте в Одесской области после атаки.

Спасатели показали, как тушили огонь на энергообъекте в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Эффективная работа ПВО под Киевом

Вероятно, вражеские дроны-камикадзе пытались "прорваться" в воздушное пространство столицы. В Киевской области этой ночью работала ПВО, а тревога объявлялась дважды. Несмотря на попытки врага атаковать столицу, все цели были сбиты на подлете, в области.

"Этой ночью российский враг атаковал нашу область БпЛА. Воздушная тревога объявлялась дважды. В области работала ПВО. Спасибо нашим защитникам! Все вражеские объекты сбиты", - говорится в сводке Киевской ОВА.

По данным ОВА, пострадавшие отсутствуют, инфраструктура и жилые дома не повреждены.

Другие области

Вражеские цели были сбиты и в Запорожской и Днепропетровской областях. В частности, в Запорожской области силам ПВО удалось "приземлить" 4 российских дрона, из 8, запущенных по Запорожью. Начался пожар.

"Вечером 17 ноября, в период времени с 20:10 до 21:42, враг выпустил по областному центру 8 беспилотников - 4 удалось уничтожить. В результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала", - рассказал глава ОВА Юрий Малашко.

В Днепропетровской области, по данным главы ОВА Сергея Лысака, вчера вечером ПВО уничтожила БПЛА оккупантов над Павлоградским районом.

"Долетался", вероятно, вражеский "шахед", - отметил он.

Враг атаковал дронами и Черниговскую область. Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сегодня ночью враг нанес воздушный удар по региону. Хотя атаки дронов отбила ПВО, повреждены здания инфраструктуры.

"В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована. Данные о последствиях этой террористической атаки уточняются", - отметил он.

Тревогу объявляли несколько раз, атака продолжалась 8 часов

За ночь в Украине несколько раз была объявлена воздушная тревога. Так, во время первой в Хмельницкой области работала ПВО. Позже воздушную тревогу объявили и в Киеве и северных областях Украины. В частности, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики на севере страны.

По данным Воздушных сил, Россия запустила по территории Украины 38 дронов-камикадзе, 29 из которых удалось сбить. Враг запускал дроны волнами, группами в разных регионах из Курской области РФ. Атака продолжалась с 20:00 17 ноября до 4:00 18 ноября и длилась 8 часов.