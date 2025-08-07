RU

Дональд Трамп Война в Украине

Атака дронов на Волгоградскую область РФ: под ударом были две железнодорожные станции

Фото: пожар в Суровикино продолжают гасить (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram.

В своем отчете он утверждает, силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - говорит Бочаров.

 

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.

Атака дронов на Волгоградскую область РФ

Напомним, что сообщение об атаке неизвестных беспилотников стали появляться примерно в 01:30. Позже каналы уточнили, что атака началась около часа ночи.

Изначально было слышно звуки дронов, а после примерно 10 взрывов. Потом, после якобы "падения обломков" одного из дронов, в районе железнодорожной станции в Суровикино возник пожар. Параллельно в соцсетях появлялись кадры с огнем.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

