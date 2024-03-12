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Атака дронов в Тернопольской области: произошел пожар на объекте инфраструктуры

Тернополь, Вторник 12 марта 2024 09:51
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Атака дронов в Тернопольской области: произошел пожар на объекте инфраструктуры Фото: атака дронов в Тернопольской области, произошел пожар на объекте инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронов РФ в ночь с 11 на 12 марта, в Тернопольской области загорелся объект инфраструктуры. Ближайший населенный пункт остается без газа, не было здесь и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОВА.

"Сегодня ночью, в результате атак враждебными БПЛА типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ликвидация пожара продолжается.

"Погибших и травмированных нет. Во время атаки "шахедами" в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры приостановили электро- и газоснабжение. По состоянию на 7:00 электричество возобновили питание в населенном пункте, вскоре возобновят подачу газа", - добавили в администрации.

Обстрел Украины

Российские оккупанты в ночь с 11 на 12 марта запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине. В ряде регионов объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников. В частности, оккупанты запусили 22 "шахеда", 17 из которых были сбиты.

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