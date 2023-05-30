Атака дронов на Москву шокировала политическую элиту РФ и показала отсутствие защиты, - Подоляк

Атаки дронами по территории Москвы и Московской области продемонстрировали три вещи состояния России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.
"Эти атаки дронами показали три вещи. Первое - внутреннее пространство (России - ред.) полностью неконтролируемое. Второе - нет никакой защиты с воздуха или суши, нигде. Эти дроны, они маленькие, безусловно они, несмотря на то, что на 9 мая была запрет использовать дроны, они спокойно поднялись и пошли спокойно на Москву", – рассказал Подоляк.
Он также считает, что атака дронами показала сегодня техническую неловкость России.
"Ни "Панцири", ни РЭБы, ничего не работает. И это шокировало российскую политическую элиту, потому что это показывает, что в России абсолютно легко поднять вооруженные протестные настроения не только в белгородской области, но и на любой другой территории", - подчеркнул он.
Напомним, утром 30 мая в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома. Как сообщало росСМИ – в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. Однако в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.
При этом российский диктатор Путин похвалил работу ПВО, несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Он также заявил, что московским властям необходимо уплотнить ПВО для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.
Позже в РосСМИ якобы получили указания от Администрации президента РФ по освещению атаки беспилотников на Москву и Московскую область.
Детальнее о дроновой атаке на Москву можно почитать в материале РБК-Украина - "Месть за Киев или внутренний фактор? Кто может стоять за атакой дронов на Москву".
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