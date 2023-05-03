"Атака" дронов на Кремль. В здании находятся рабочий кабинет и квартира Путина, - СМИ

В Сенатском дворце Кремля, который прошлой ночью якобы атаковали беспилотники, находятся рабочий кабинет российского диктатора Владимира Путина и его квартира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Faridaily .

Журналисты отмечают, что там Путин принимал главу Китая Си Цзиньпина. Кроме того, именно под куполом Сенатского дворца 21 февраля 2022 состоялось внеочередное заседание Совбеза РФ, после которого диктатор признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщается, Сенатский дворец - здание с большим куполом на территории Кремля - чиновники называют первым корпусом. В нем находятся кабинет и кремлевская квартира российского диктатора, рабочие помещения руководителя администрации президента и его заместителей, а также залы заседаний.

Напомним, в среду, 3 мая, на Кремль якобы была совершена атака с помощью беспилотников. Россия сразу начала винить Украину.

К тому же Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за якобы атаки дронов на Кремль.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.

Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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