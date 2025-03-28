Атака дронов на Днепр: есть погибшие и много раненых (фото и видео последствий)

Как отметил чиновник в 23:11, по предварительной информации, в городе было известно о погибшем человеке из-за российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников.

Кроме того, рассказал он, еще шесть человек пострадали, и среди них есть 27-летняя беременная.

"У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии. Это 69-летние мужчина и женщина", - рассказал глава ОВА.

По словам Лысака, все службы "на местах - чрезвычайники, медики, полицейские, коммунальщики".

"В коммуникации с городом по ликвидации последствий преступлений россиян", - добавил он.

Также начальник ОВА обнародовал в сети фото последствий вражеской дроновой атаки на Днепр сегодня вечером.

Последствия ударов дронов по Днепру вечером 28 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено: количество жертв и раненых возросло

Позже глава ОВА рассказал, что в Днепре уже известно о 4-х погибших из-за российской воздушной атаки.Чиновник также добавил, что количество пострадавших людей увеличивается, и на данный момент их 15.

"Из них трое - в тяжелом состоянии. Четверо местных приходить в себя от пережитого будут дома. Другие остаются в больнице", - говорит Лысак.

Он также рассказал, что россияне направили на город более двух десятков беспилотников - большинство из них были сбиты.

Удар дронов по Днепру

Как сообщалось ранее, 28 марта вечером российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе для очередной воздушной атаки. Впоследствии стало известно, что в Днепре прогремели взрывы на фоне атаки "Шахедов".

Отметим, в сети появились кадры пожара в городе. Добавим, мониторинговые каналы до атаки писали, что в сторону Днепра летело большое количество беспилотников противника.

Местная удалая рассказала, что в Днепре тогда было известно о 4-х пострадавших. Также сообщалось, что вспыхнул сильный пожар в ресторанном комплексе. Кроме того, загорелись также многоэтажка и частные дома.