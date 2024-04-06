Атака дронов на аэродромы РФ. Россия могла потерять 5% всех Ту-95, - ISW

В Институте отметили, что удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Способность Украины атаковать три авиабазы в одной серии ударов является "заметным сдвигом в возможностях».

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95, дислоцированные на авиабазе "Энгельс", для запуска крылатых ракет Х-101/Х-555 по целям в Украине.

По оценкам ISW, по состоянию на 2023 год у РФ было примерно 60 самолетов Ту-95.

"Если это (поражение самолетов, - ред.) подтвердится, возможная потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 за один удар будет заметной", - говорится в отчете.

Ранее Институт отмечал, что потери самолетов для России не являются незначительными, поскольку она, вероятно, имеет около 300 различных самолетов типа Су. Сейчас российские войска используют эти самолеты для нанесения ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами вдоль всей линии фронта в Украине, а ранее использовали значительно усиленные удары планирующими бомбами для достижения тактических преимуществ.

Постоянные украинские удары по российским аэродромам ухудшат способность Воздушно-космических сил (ВКС) России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, отмечают эксперты.

Одновременный удар по трем аэродромам