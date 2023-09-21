Атака на Черкассы. Число пострадавших возросло, в гостинице могло находиться до 23 человек

По данным МВД, по состоянию на 8:40 количество пострадавших увеличилось до 10 человек.

Глава ОВА отметил, что спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут находиться люди.

"По предварительной информации, в здании могло находиться до 23 человек. Однако сейчас администратор, тоже находившийся в здании, доставлен в больницу. Мы выясняем, но несколько человек еще могут находиться под завалами", - сказал он.

По его словам, большинство пострадавших получили легкие травмы. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Он получил серьезные травмы позвоночника и головы.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину ракетами. Взрывы из-за работы ПВО слышали в разных областях, но также есть и "прилеты".

В частности, в Черкасской области обломки сбитых ракет упали на гостиницу. Ранее в ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали. Спасательная операция продолжается.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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