Атака беспилотников по Воронежу была направлена на аэродром "Балтимор", - СМИ

Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 16 января, преследовали цель поразить военную цель в РФ. Два из восьми БПЛА были сбиты над аэродромом "Балтимор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ASTRA.

В российском городе Воронеж ранее заявили об "атаке беспилотников". Обломки якобы сбитого дрона повредили одну из многоэтажек, а в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Как выяснила ASTRA, 2 БПЛА были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома "Балтимор". По предварительной информации, повреждений (на аэродроме - ред.) нет.

В частности, многоэтажный дом, который якобы был поврежден в результате сбития БПЛА, расположен в 7 км от аэродрома.

В сообщении утверждают, что обломки еще одного беспилотника обнаружили вблизи дома на улице Острогожская, расположенном в 2 километрах от аэродрома.

"Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого - в районе села Новогремяченское. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица", - утверждают в ASTRA.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

"Аэродром регулярно используют ПКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года", - отметили в заключение в сообщении.