Атака на автомобиль Минобороны РФ, бои и "прорыв ДРГ": в Брянской области неспокойно

Как пишут Telegram-каналы 112 и Shot, в Брянской области дрон-камикадзе атаковал авто "Нива", принадлежащее Минобороны РФ.

Инцидент якобы произошел на дороге Бровничи - Сушаны. В результате чего погибли двое российских военнослужащих.

Между тем, в сети пишут, что "украинская ДРГ" якобы пыталась прорваться на территорию Брянской области. Опять же речь идет о деревнях Сушаны и Бровничих. Россияне утверждают, что в регионе "завязались бои".

"По данным источников неподалеку от населенных пунктов Сушаны и Бровничи продолжается бой. Местные жители попросили скрыться в подвалах. Все службы подняты по тревоге. В МВД объявлен сигнал "Эдельвейс", - пишет Telegram-канал Baza.

Рейды в пограничные РФ

Напомним, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" сообщили о начале освобождения России от путинского режима.

В частности, операция бойцов, по их же словам, прошла успешно в Белгородской области и ее цели были достигнуты.

Позже повстанцы сообщили, что они снова придут и призвали Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов и Москву ждать их.

Российские власти утверждали, что это так называемые действия "украинской ДРГ", но так или иначе, панику у россиян эти события вызвали.

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