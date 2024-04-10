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Атака на аэродром в Ейске: поврежден российский самолет-амфибия (фото)

Россия, Среда 10 апреля 2024 14:05
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Атака на аэродром в Ейске: поврежден российский самолет-амфибия (фото) Фото: на аэродроме в Ейске поврежден российский самолет-амфибия (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Атака украинских дронов на аэродром Ейск 5 апреля повредила российский самолет-амфибию "Бе-200".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика MT Anderson в Twitter (X).

Как показывает опубликованный спутниковый снимок, у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.

Также на нем можно заметить другие самолеты, размещенные на территории аэродрома.

Что известно о поврежденном самолете

"Бе-200" – многоцелевой российский самолет-амфибия (летающая лодка).

Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.

Основные его сферы применения:

  • перевозка пассажиров и грузов;
  • тушение пожаров,
  • поисково-спасательные операции,
  • охрана водных поверхностей,
  • экологические миссии.
Фото: спутниковые снимки аэродрома РФ в Ейске (twitter.com/MT_Anderson)

Удар беспилотников по аэродромам РФ

Напомним, утром 5 апреля в России пожаловались на массированный налет беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне.

В частности, сообщалось, что во время атаки на российском аэродроме Морозовск могло находиться около 30 самолетов.

Позже оказалось, что атаку на аэродром Морозовск в России совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны.

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