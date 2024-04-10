Атака на аэродром в Ейске: поврежден российский самолет-амфибия (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика MT Anderson в Twitter (X) .

Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.

Также на нем можно заметить другие самолеты, размещенные на территории аэродрома.

Как показывает опубликованный спутниковый снимок, у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.

Удар беспилотников по аэродромам РФ

Напомним, утром 5 апреля в России пожаловались на массированный налет беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне.

В частности, сообщалось, что во время атаки на российском аэродроме Морозовск могло находиться около 30 самолетов.

Позже оказалось, что атаку на аэродром Морозовск в России совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны.

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